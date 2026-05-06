El Govern condicionará el aumento de tarifas a entidades sociales al incremento de salarios

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat condicionará el nivel de aumento de las tarifas que paga a las entidades del sector social a su compromiso con la equiparación salarial entre sus trabajadores y los del sector público, con un acuerdo con las patronales y los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) que se formalizará este miércoles por la tarde.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la firma del acuerdo este martes en una intervención ante los medios tras visitar el CAP Vic Sud, en Vic (Barcelona), junto a la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.

Illa ha asegurado que se trata de un paso más en el "refuerzo y el cambio sustancial, radical" que están imprimiendo desde el Ejecutivo al sistema de dependencia, y que afectará a 120.000 trabajadores que verán sus salarios equiparados, de forma progresiva, ha matizado.

Ha dicho que no se hará en un año, pero que habrá un compromiso de equiparar las retribuciones de los trabajadores de las entidades del sector social a las del sector público, por lo que se intentará "marcar un camino de equiparación salarial".

"Había una diferencia, todos lo conocemos, esto lo tenemos perfectamente diagnosticado, que hacía insostenible la situación", ha defendido el presidente.

Illa ha visitado este martes el CAP Vic Sud, donde se ha hecho una prueba piloto del nuevo modelo integrado del proceso de dependencia, y que se pondrá en marcha en los otros 26 Centros de Salud Integral de Referencia entre septiembre y marzo de 2027.

18.402 EUROS ANUALES DE MEDIA

Actualmente, el salario promedio del sector social --que ocupa a más de 120.000 personas en Catalunya-- es de 18.402 euros anuales, con una brecha del 37% entre los que trabajan para entidades privadas respecto a los que están contratados por la administración pública, que se agrava en ámbitos como el de las personas mayores (42%) y es menor en la discapacidad o en las adicciones (24% y 26%, respectivamente).

El objetivo es llegar la equiparación en 2029, con una inversión de 150 millones anuales hasta 2029, no vinculada a los Presupuestos, que suman el total de 600 millones necesarios para cumplirla, según un informe encargado por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión hecho público el pasado otoño.

FÓRMULA PARA LA EQUIPARACIÓN

Para avanzar hacia la equiparación, el Govern obligará a las entidades a presentar un indicador salarial que refleje los sueldos promedios de sus trabajadores --excluyendo a cargos intermedios y directivos, y teniendo también en cuenta las externalizaciones--, y que fijen un compromiso de aumento respecto a este, en forma de porcentaje.

Tras este cálculo, si el promedio restante queda por debajo de un umbral mínimo (60% del salario medio en Catalunya), solo se les incrementará la tarifa según el IPC; si los sueldos suben como mínimo un 3,4%, se incrementará la tarifa en un 6,38%, y si suben un 9,4% o más, se incrementará la tarifa un 8,14%.

Dichos tramos se adaptarán a los sueldos de cada ámbito e irán aumentando a lo largo de los años, y los incrementos únicamente se podrán destinar a aumentar los salarios.

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión asignará el incremento correspondiente de forma retroactiva desde el 1 de enero del año en curso, y revisará posteriormente si, efectivamente, el presupuesto adicional se ha destinado a aumentar la masa salarial.

MÁS ENTIDADES POR ENCIMA DEL UMBRAL MÍNIMO

La Generalitat estima que actualmente el 36% de las entidades tienen un sueldo medio por debajo del umbral mínimo, un 4% por encima del umbral superior, y un 59% entremedio; con el nuevo modelo, prevé que en 2026 un 15% sigan por debajo del umbral mínimo, pero que un 20-25% estén por encima del superior y un 65-70% estén entremedio.

El objetivo de la medida es fomentar que las entidades aumenten salarios ya que, si bien no las obliga --pueden fijar objetivos de aumento mínimo y recibir únicamente un aumento según el IPC--, los trabajadores del sector tendrán incentivos para marcharse a trabajar para aquellas que sí lo hagan.

El Govern establecerá una Comisión de Seguimiento que evaluará y revisará la aplicación del modelo y sus resultados respecto al avance hacia la equiparación y, si detecta desviaciones, implementará las modificaciones correspondientes.