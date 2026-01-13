El Govern confía cerrar los Presupuestos el primer trimestre y lo desvincula de recaudar el IRPF

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha negado que el Govern haya iniciado negociaciones con ERC y Comuns para la aprobación de los Presupuestos de 2026 tras la presentación del modelo de financiación autonómica, se ha mostrado confiada en aprobarlos en el primer trimestre de este año, y lo ha desvinculado de posibles avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

En una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, ha afirmado que esperan cerrar el acuerdo "lo antes posible", y que tienen el objetivo de mantener este calendario que han verbalizado tanto el presidente, Salvador Illa, como la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

Ha reiterado que esta carpeta se va a poder abrir tras haber presentado el modelo de financiación autonómica pactado con ERC, aunque no se ha abierto ninguna "negociación formal" con ninguna de estas dos formaciones.

"A partir de ahora, efectivamente, son los Presupuestos los que deben ocupar el esfuerzo del Govern", y ha explicado que el Ejecutivo ha tenido reuniones con agentes económicos y sociales sobre el tema, y que la propuesta la dará a conocer el Govern en los próximos días o semanas.

IRPF

Preguntada por si cree que puede abordar las negociaciones con ERC antes de que haya algún tipo de avance respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, ha respondido: "Sí, nosotros entendemos que primero se abordaba el modelo de financiación y que posteriormente los presupuestos y, por tanto, en los próximos días y semanas, esperamos poder abordar la negociación presupuestaria".

Ha dicho que este tema el Govern "lo deja fuera de las conversaciones para los Presupuestos", y que es un ámbito en el que se continuará trabajando, pero que el horizonte temporal va más allá del 2026 y pasa, entre otras cuestiones, por el refuerzo de la capacidad de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

Respecto al hecho que el Govern haya enviado este martes al Consell Econòmic i Social (CES), la ley de acompañamiento de los Presupuestos, paso previo a tramitar las cuentas catalanas, ha justificado la propuesta, que elimina algunas tasas y simplifica el proceso para "acortar algunos plazos y eliminar algunas duplicidades".

"La propuesta es acortar algunos plazos y eliminar algunas duplicidades, pero sobre todo es acortar plazos a la hora de emitir informes que son necesarios a la hora de aprobar estos anteproyectos de ley", ha explicado.

También ha dicho que la propuesta enviada por el Govern está abierta a la negociación, pero que el Ejecutivo no plantea, por ahora, nuevas figuras impositivas ni modificaciones en las actuales.