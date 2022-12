El Govern constata avances con los Presupuestos y confía en tener "buenas noticias" pronto

Plaja espera que ningún grupo intente "una dilación innecesaria" como estrategia

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha constatado este martes avances en las negociaciones sobre los Presupuestos con PSC, Junts y comuns y ha mostrado su confianza en tener "buenas noticias" pronto sobre las cuentas.

"Llevamos una decena de reuniones con cada uno de los grupos y se avanza en todas y cada una de las negociaciones", ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu, y ha apostado por cerrar un acuerdo en los próximos días.

Ha insistido en que es posible un pacto a cuatro bandas --con ERC, PSC, Junts y comuns-- previo a la aprobación de las cuentas en el Consell Executiu, que cree que no pueden esperar: "No nos escucharán decir que no tenemos prisa para invertir en educación, salud, transporte publico y políticas de vivienda".

Preguntada por el calendario, ha deseado que ningún grupo intente "una dilación innecesaria en el tiempo" como estrategia, y ha añadido que detectan diferencias entre lo que los grupos dicen en público y lo que constatan en las negociaciones.

"Cuando decimos que somos optimistas, no nos basamos en sensaciones arbitrarias, sino en las conversaciones", ha advertido, y ha sostenido que también lo son con los comuns, después de que este grupo dijera que las negociaciones pendían de un hilo por las diferencias con el Govern en materia de salud.

Sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona --que pide el PSC-- o el Hard Rock --que defienden Junts y PSC--, ha asegurado que son cuestiones presupuestarias y que existen otros espacios para abordar estos proyectos: "No se puede mezclar. Esto no es un cajón de sastre".

Plaja ha mantenido que los grupos tienen toda la documentación que han pedido sobre las cuentas y ha reiterado que, tras distintas reuniones en distintos formatos con PSC, Junts y comuns, "si hay voluntad, hay tiempo de cerrar un acuerdo los próximos días".