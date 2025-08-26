El Govern crea 150 plazas de funcionarios judiciales para desplegar la Ley de Eficiencia Judicial

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes crear 150 plazas de funcionarios judiciales para garantizar la puesta en marcha de la tercera y última fase de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025.

Esta reforma supone una transformación de la organización judicial en Catalunya, con la creación de los tribunales de instancia, la modernización de las oficinas judiciales y la evolución de los juzgados de paz en nuevas oficinas de justicia en los municipios, informa el Govern en un comunicado tras su Consell Executiu de este martes.

Las nuevas plazas se distribuirán entre los principales partidos judiciales incluidos en esta fase: 76 en Barcelona, 18 en Girona, 11 en Figueres (Girona), 13 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 7 en Lleida, 9 en Tarragona, 4 en Reus (Tarragona), 3 en Manresa (Barcelona), 2 en Mataró (Barcelona), 2 en Tessassa (Barcelona), 1 en Sabadell (Barcelona) y 4 para las nuevas oficinas de justicia municipales de Celrà (2) y Quart (2), en Girona.

De esta forma se garantiza que los tribunales de instancia y las oficinas judiciales cuenten con los recursos humanos necesarios para funcionar desde el primer día.

La tercera fase afecta a los partidos judiciales de Arenys de Mar (Barcelona), Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Tortosa (Tarragona), Granollers (Barcelona), Lleida, Tarragona, Girona (parcial) y Barcelona, que se suman a los 28 partidos donde ya se ha desplegado la oficina judicial en fases anteriores.