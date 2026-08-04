El Govern cree que "es pronto" para calcular el impacto laboral de la regularización

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha cifrado en 257.000 las solicitudes recibidas en Catalunya durante el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y ha explicado que, aunque el plazo para presentarlas terminó en junio, "es pronto para tener información más concreta" sobre su impacto en el mercado laboral.

En este sentido, ha afirmado que aún no saben cuántas solicitudes han sido admitidas a trámite y cuántas han sido resueltas, en rueda de prensa este martes junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, para valorar las cifras del paro de julio publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, Ramos ha asegurado que "no hay otra realidad posible" a la de un impacto en la afiliación a la Seguridad Social y ha subrayado que ya ha habido un incremento en la afiliación en todo el Estado y en Catalunya.

El secretario ha valorado de forma "bastante positiva" los datos de ocupación, afiliación y contratación de julio, que muestran que el paro disminuyó en 4.549 personas respecto al mismo mes de hace un año (-1,42%) en Catalunya y que la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 16.529 afiliados en julio respecto al mes anterior (+0,41%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.024.750.

"Catalunya avanza en la buena dirección, con un modelo de crecimiento económico que genera empleo, reduce el paro y genera empleo de mayor calidad y nos sitúa como principal motor laboral y económico del Estado", ha añadido.