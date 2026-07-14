El Govern destina 10 millones al nuevo telescopio del Observatori del Montsec (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

LLEIDA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado financiar el proyecto de construcción de un nuevo telescopio del Observatori del Montsec con una aportación de 10 millones de euros a la Fundación del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

La Conselleria de Investigación y Universidades aportará 5,45 millones de euros en 2026, 4 millones en 2027 y 625.000 euros en 2028, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El nuevo telescopio contará con un espejo de 2,5 metros de diámetro, lo que representará un "salto considerable" en las capacidades de observación de la infraestructura, que ahora tiene uno de 0,8 metros de diámetro.

Los 10 millones aportados por el Govern permitirán ejecutar las inversiones de licitación del telescopio y la cúpula, así como del proyecto ejecutivo, la determinación sobre la instrumentación y la posible contratación de nuevo personal.

Dicha fase incluye la construcción del edificio que alojará el telescopio y su cúpula, además de la concreción de la obra civil y del diseño y fabricación del aparato.