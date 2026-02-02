El Govern destina 1,3 millones a instalar cámaras lectoras de matrículas en los municipios

La consellera de Interior, Núria Parlon, presenta las ayudas. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya ha impulsado una convocatoria de subvenciones con 800.000 euros para la instalación y el mantenimiento de cámaras de videovigilancia --dispositivos lectores de matrículas-- para los municipios de Catalunya que no dispongan de Policía Local, y otros 500.000 en una segunda fase para los que sí que tengan.

Así lo ha anunciado la consellera Núria Parlon en rueda de prensa este lunes, donde ha detallado que en la primera fase solo se podrán acoger los municipios que tengan firmado y vigente el convenio Lectio con Mossos d'Esquadra, que permite a la policía catalana acceder a la base de datos para visionar las imágenes de estas cámaras.

En total, son 730 los municipios de Catalunya que, por su dimensión, no cuentan con Policía Local, de los cuales entre 60 y 65 tienen vigente el convenio Lectio, por lo que la convocatoria permitirá financiar los que lo hayan firmado desde el 1 de enero de 2024 hasta que termine la convocatoria, que estará activa durante el primer trimestre de este año.

Por otro lado, la directora general de la Administración de Seguridad, Joana Ricardo, ha añadido que para la instalación de estos dispositivos será necesario tener la autorización pertinente.

Así, el Departamento ofrecerá un máximo de 30.000 euros en la instalación de las cámaras --siempre y cuando estén instaladas desde el 1 de enero de 2024-- y 450 euros de mantenimiento por cada dispositivo, hasta alcanzar un máximo de 3.

PRUEBA PILOTO

Parlon ha subrayado que esta primera convocatoria se trata de una prueba piloto y surge tras diversas Juntas de Seguridad con los representantes municipales que, según ella, han trasladado sus necesidades en cuanto a la mejora de las políticas de seguridad.

No obstante, si la iniciativa funciona y ayuda a estas localidades a reducir las cifras de delincuencia, la consellera ha afirmado que en un futuro se podrá incrementar el presupuesto, ya que ha considerado que estos dispositivos son una buena herramienta para "disuadir" de la comisión de los delitos.

"La voluntad es asegurar la convivencia ciudadana y que estos sistemas de videovigilancia sean complementarios de una tarea que hacen los mossos donde no hay policía local", ha subrayado.

SISTEMA LECTIO

En este sentido, la consellera ha reconocido que al Govern le "interesa mucho" que todos los ayuntamientos tengan conectadas sus bases de datos de las cámaras en el sistema Lectio, ya que permite a los mossos una tarea preventiva y de seguimiento de personas que puedan haber cometido algún delito.

"Nos facilita una información cualitativa de cara a la resolución de hechos delictivos. Es una herramienta muy potente", ha destacado Parlon, que ha añadido que los directores de los servicios territoriales ya están realizando esta tarea con los municipios para lograrlo.

Finalmente, Ricardo ha asegurado que se intentará "simplificar al máximo" la tramitación de estas ayudas, de las que también podrán ser beneficiarias entidades supramunicipales, como consells comarcals o Diputaciones que hayan ayudado a financiar la instalación de estos dispositivos en algunas localidades.