Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha resuelto provisionalmente la convocatoria de la nueva línea de ayudas a proyectos institucionales de investigación Joan Guinovart, en la que 7 proyectos se beneficiarán con un importe máximo de 800.000 euros para dos años con una inversión total de 5.599.947,49 euros.

Estas ayudas financian programas estratégicos de investigación en colaboración entre centros de investigación y universidades catalanas públicas y privadas sin ánimo de lucro, informa este viernes el departamento en un comunicado.

Las ayudas tiene como objetivo orientar la investigación de los centros Cerca hacia retos interdisciplinarios que no puedan lograr individualmente, y financian programas que fortalezcan las instituciones, se centren en la atracción y promoción del talento investigador o contribuyan al despliegue de los ejes estratégicos de la Ley de la ciencia catalana.

Cada programa deberá estar implementado por un mínimo de dos centros Cerca y contar con la participación de al menos una universidad catalana.

Las ayudas se pueden destinar a financiar gastos de contratación o cofinanciación de personal predoctoral, posdoctoral o técnico de gestión o de apoyo a la investigación de cualquiera de las instituciones participantes, así como financiar otros gastos asociados a la ejecución del proyecto.