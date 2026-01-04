El Govern destina 85,2 millones a reforzar la investigación, transferencia y ciencia abierta

El Govern destina 85,2 millones en reforzar la investigación, transferencia y ciencia abierta - GENERALITAT

BARCELONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat destinará a partir de este inicio de año 85,2 millones de euros a reforzar la investigación, transferencia de conocimiento y ciencia abierta, informa en un comunicado este domingo.

Por un lado, abrirá la convocatoria de ayudas SGR-Cat 2025, destinada a apoyar la actividad científica de los grupos de investigación del territorio, con una inversión total de 45,8 millones de euros, casi el doble que en la última edición.

Cada entidad podrá recibir hasta 90.000 euros, que podrán destinarse, entre otros, a la contratación o cofinanciación de investigadores o técnicos, a actividades de formación, publicaciones y difusión científica, movilidad, derechos de propiedad intelectual y otros gastos vinculados a la actividad de investigación.

Paralelamente, en las próximas semanas se abrirá una nueva convocatoria destinada a financiar los planes estratégicos de transferencia de conocimiento de las universidades catalanas, con una capacidad total de inversión de 32,5 millones de euros.

La duración de las operaciones financiadas podrá ser de hasta 5 años, con actuaciones ejecutables entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2028.

Este refuerzo se completa con una tercera actuación, con una inversión de 6,9 millones, para la que la institución Cerca ha llegado a un acuerdo, apoyado por el Departamento, para que sus centros puedan adherirse a los acuerdos transformativos suscritos con las principales editoriales científicas internacionales.