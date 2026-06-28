El Govern destina cerca de 200.000 euros para responder a los brotes de ébola y cólera en RDC

Brote de cólera y ébola en la República Democrática del Congo - GOVERN

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de UE y Acción Exterior de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha activado una respuesta de acción humanitaria frente a los brotes de ébola y cólera en la República Democrática del Congo (RDC) con un presupuesto de 198.626,60 euros, ha informado este domingo en un comunicado.

En el marco de la convocatoria de acción humanitaria de 2025 la intervención se canaliza mediante un convenio con Metges del Món, que implementa el proyecto junto a su entidad social local, Médecins du Monde Belgique.

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha destacado que "todo lo que se pueda hacer para evitar que el brote se extienda es importante para la población local, pero también para la población vecina de otros países".

Duch ha recordado que el proyecto de Presupuestos para este 2026 contempla una partida de 4,75 millones de euros para la asistencia de víctimas de terremotos u otras catástrofes naturales o crisis sanitarias.

PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a reducir la morbididad y mortalidad asociadas a estas dos enfermedades y se desplegará en la provincia de Kivu del Sur entre el 25 de mayo y el 24 de noviembre de este año.

La respuesta se centra en fortalecer las capacidades de los centros de salud, las autoridades sanitarias y las comunidades en las zonas de Ibanda y Katana, cercanas al lago Kivu y expuestas a los brotes.

Además, pretende reforzar las estructuras y los actores sanitarios en Bukavu, mejorar la comunicación comunitaria y la detección precoz e impulsar medidas de agua, saneamiento e higiene.

La actuación incluye el apoyo a los centros de tratamiento del cólera y la instalación de 40 puntos comunitarios de cloración del agua.

CERCA DE 5.900 CASOS DE CÓLERA EN KIVU DEL SUR

En la provincia de Kivu del Sur se han detectado cerca de 5.900 casos de cólera entre enero y mayo del 2026, con 74 muertes registradas desde finales de 2025.

Respecto al ébola, se han confirmado 896 casos en la RDC hasta el 17 de junio, que han causado la muerte de 232 personas.

Duch ha señalado que "hay una parte importante de padagogía entre la población afectada" sobre las prácticas higiénicas, sanitarias y en caso de deceso de familiares, por lo que el proyecto no se centra solo en aportar material sino que va acompañado de campañas de concienciación.