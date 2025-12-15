El Govern destina 5 millones a 36 ayudas para reforzar la investigación en ciencias de la salud

Imagen de archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salud de la Generalitat ha otorgado 36 ayudas por un importe de casi 5 millones de euros para la intensificación de la actividad investigadora de profesionales en ciencias de la salud de los centros del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (SISCAT) y de los servicios de salud pública.
Se hace en el marco de una convocatoria de subvenciones del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2022-2027), y las ayudas de este 2025 permiten la contratación durante 36 meses de personal que asume las funciones asistenciales de los profesionales, que se "liberan (en un porcentaje de su jornada laboral asistencial), para que puedan dedicar tiempo a la investigación".
El departamento afirma que la investigación desarrollada permitirá "mejorar la salud y la calidad asistencial de la ciudadanía, generar evidencia científica, desarrollar diagnósticos más precisos y, en definitiva, reforzar la capacidad del sistema sanitario, para hacerlo más eficiente y sostenible".
Las propuestas seleccionadas investigan el Alzheimer y el ELA, el cáncer de mama y la salud de la mujer y otras enfermedades oncológicas, neurovasculares y pediátricas; también está presente la medicina personalizada o la IA, "reforzando el compromiso del departamento por una investigación que genere mejores herramientas para prevenir, diagnosticas y tratar las enfermedades".
Algunos centros beneficiarios son la Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-Idibaps); la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir); la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi); y la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP).
También la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC); la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell); la Fundació Institut d'Investigació en ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT); la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV); y la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Hospital del Mar Research Institute); entre otros.