El Govern destinará 104 millones a un edificio especializado en medicina regenerativa en Barcelona

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado este martes financiar con 104 millones de euros la construcción del futuro PRBB Ciutadella, un edificio de investigación avanzada en medicina regenerativa que estará en la Ciutadella del Coneixement, en los terrenos del antiguo Mercat del Peix.

Se desarrollará un hub de investigación de frontera e innovación en medicina de precisión que potenciará la investigación interdisciplinaria y prevé atraer investigadores de todo el mundo, informa este martes el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

INVERSIÓN

Del total de la inversión, 60 millones se financiarán mediante la concesión de un préstamo de la Generalitat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), responsable de la gestión del futuro edificio.

Los 44 millones restantes procederán de aportaciones de la Conselleria de Investigación y Universidades concretadas en los ejercicios presupuestarios entre 2025 y 2029.

CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT

Este edificio formará parte de la Ciutadella del Coneixement, un proyecto para convertir el parque de la Ciutadella en un nodo de conocimiento científico, y el complejo dispondrá en total de 46.000 metros cuadrados, con tres edificios, y acogerá a más de 1.200 investigadores.

El edificio destinado a la investigación en medicina regenerativa tendrá 24.700 metros cuadrados y acogerá a unos 800 investigadores y una sesentena de grupos de investigación de cuatro centros del Bist: CRG, Ibec, ICN2 e IRB Barcelona.

El segundo edificio tendrá 7.300 metros cuadrados y acogerá el Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari, y el tercero, con 6.500 metros cuadrados, será la sede del Institut de Biologia Evolutiva, un centro de investigación mixto creado en 2008 por la UPF y el CSIC.