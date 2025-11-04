El Govern destinará 1,4 millones de euros a la conservación del patrimonio histórico de Tarragona

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado dos subvenciones de un total de 1,4 millones de euros destinadas a preservar el patrimonio histórico y cultural de Tarragona que gestionará el Departamento de Cultura.

Así lo ha explicado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes en el que ha detallado que responden a dos peticiones presentadas por el Ayuntamiento tarraconense este mes de agosto.

Las actuaciones se dividirán en dos líneas principales, donde la primera será la conservación del conjunto arqueológico de Tarraco, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, con un presupuesto de 400.000 euros de la Generalitat y otros 400.000 del consistorio de Tarragona con un calendario de ejecución de 4 años.

La segunda línea incluirá distintas intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad, "especialmente el romano", con una aportación de 1 millón de euros y un calendario de ejecución previsto entre 2025 y 2027.

Y en cuanto al patrimonio histórico de Tarragona, se llevarán a cabo actuaciones como la museización del Fòrum de la Colònia, intervenciones en la Porta Triumphalis de l'Amfiteatre y la elaboración del proyecto básico y ejecutivo del futuro Museu d'Història de la Ciutat al Beateri de Sant Domènech.