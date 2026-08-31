El Govern destinará 6,3 millones a rehabilitar la Tabacalera de Tarragona como nueva sede del Icac

TARRAGONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat destinará 6,3 millones de euros a rehabilitar el Magatzem 6 del complejo de la Tabacalera de Tarragona, que se convertirá en la nueva sede del Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Icac).

La inversión prevista contempla transformar el antiguo edificio industrial en un centro de investigación moderno, con nuevos laboratorios, oficinas, aulas, almacenes y espacios destinados a la formación avanzada y la transferencia de conocimiento, informa la Conselleria de Investigación y Universidades en un comunicado de este lunes.

El proyecto responde al crecimiento del ICAC desde el inicio de su actividad y permitirá generar "nuevas sinergias" con el futuro parque arqueológico de la Necrópolis Paleocristiana y otros equipamientos científicos y culturales de Tarragona.

El ICAC, actualmente en la Parte Alta de Tarragona, tendrá un nuevo recinto de 3.122 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas, lo que permitirá ampliar laboratorios y espacios de trabajo, reforzar actividad científica y formativa y preparar el instituto para su futuro crecimiento, con la perspectiva de llegar a una plantilla de cerca de 80 personas.

LAS OBRAS

La previsión es licitar y adjudicar las obras entre octubre de 2026 y febrero de 2027, con los trabajos de rehabilitación desarrollándose en tres fases entre junio de 2027 y julio de 2029.

Posteriormente, entre septiembre y octubre de 2029, se prevé completar el mobiliario científico y administrativo, el equipamiento de los laboratorios y los sistemas TOC y de seguridad, mientras el traslado definitivo se haría entre noviembre y diciembre de 2029.

La inversión prevista asciende a 6.366.504,04 euros, incluyendo actuaciones arquitectónicas y estructurales, instalaciones, equipamiento y mobiliario, las acometidas necesarias y el equipamiento específico de los laboratorios.