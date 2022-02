El Govern desvincula el decreto de Currículum y el cumplimiento de la sentencia del 25%

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha desvinculado el borrador del decreto de Currículum de la Conselleria de Educación de la Generalitat del cumplimiento de la sentencia que obliga a un 25% de castellano en el sistema educativo catalán.

"En las últimas horas ha habido una confusión. Son cosas absolutamente distintas", ha razonado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

En dicha propuesta de decreto, el Govern prevé que los centros educativos catalanes determinen los criterios para organizar el aprendizaje de lenguas según la composición lingüística de su alumnado y del entorno, "en el marco de la autonomía de los centros", cediéndoles la gestión de un porcentaje de las horas.

Plaja ha asegurado que "una cosa son los decretos de Currículum que ahora se trabajan desde el Departamento para desplegar la Lomloe, que apuestan por una enseñanza competencial, y otra es la norma para defender el modelo de escuela catalana".

Ha explicado que el Govern presentará "en los próximos días" en la respuesta a dicha decisión judicial, que al devenir firme activó un plazo de dos meses para que la Generalitat la ejecute.

Por otro lado, Plaja ha aplaudido que la Fiscalía haya archivado cuatro denuncias de distintas asociaciones probilingüismo contra el presidente Pere Aragonès y el conseller de Educación Josep Gonzàlez-Cambray por supuestamente incumplir la sentencia del 25%.

"No podía ser de otro modo. Estas denuncias no tienen ningún tipo de fundamento jurídico, solo fundamento ideológico. No esperábamos otra cosa", ha manifestado.