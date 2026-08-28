Govern y diputaciones catalanas firman un protocolo de gestión forestal y prevención de incendios

(I-D) El presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer; la de Barcelona, Lluïsa Moret; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, y la de Lleida, Joan Talarn. - EUROPA PRESS

Illa promete no recortar "ni un solo euro" en emergencias y anuncia más gestión de bosques públicos

OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los presidentes de las diputaciones de Barcelona, Lluïsa Moret; de Girona, Miquel Noguer; de Lleida, Joan Talarn, y de Tarragona, Noemí Llauradó, han firmado este viernes un protocolo para mejorar la gestión forestal de Catalunya y la prevención de incendios.

Han oficializado el acuerdo en la primera jornada de la V Reunión del Govern que celebra el Ejecutivo de Illa en su conjunto este viernes y el sábado en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), como apertura del curso político.

Se trata de un marco de colaboración estable que debe culminar en un convenio entre las administraciones que se firmará en los próximos 6 meses y concretará los ámbitos de actuación, los mecanismos de coordinación, las responsabilidades de las partes y los instrumentos de seguimiento y evaluación.

Illa ha aplaudido la suma de esfuerzos entre las distintas administraciones: "En Catalunya frente al fuego actuamos con unidad y con sentido de país", ha celebrado, señalando que no ocurre en todos lados, y ha añadido que lo harán de la misma forma ante las consecuencias de las lluvias de los últimos días en el Camp de Tarragona.

Y se ha comprometido a que en Catalunya no se recortará "ni un solo euro" en emergencias, en gestión forestal ni en prevención, sino que se aumentarán los recursos y la colaboración para hacer frente a las consecuencias del cambio climático que, ha afeado, otras administraciones niegan que exista.

APOYO A LOS MUNICIPIOS

La Generalitat y las diputaciones y, por ende, los municipios, colaborarán en gestión forestal sostenible de los bosques públicos y privados, para aprovechar las capacidades técnicas, económicas y los operativos de cada administración, principalmente en lo que se refiere a facilitar recursos, asistencia técnica e interlocución a los municipios, especialmente a los más pequeños.

Los principales ámbitos que recoge el protocolo son la información y los sistemas de datos, la planificación y la coordinación de las actuaciones de prevención, la prevención de incendios en la interfaz urbana y forestal, la gestión forestal sostenible, la coordinación durante los períodos de alto riesgo, la recuperación de las zonas afectadas, entre otros.

DE 610 A 2.000 HECTÁREAS

En paralelo, Illa ha anunciado que el Govern situará como política estructural la gestión de los bosques que son públicos, y que "triplicarán" las hectáreas que gestionan anualmente.

Ha explicado que este 2026 se han tratado 610 hectáreas (lo que equivale a 850 campos de futbol aproximadamente, o a la mitad de la superficie de L'Hospitalet de Llobregat, por ejemplo), y que se comprometen a gestionar anualmente unas 2.000 (equivalente a 2.800 campos de fútbol aproximadamente, o a la superficie de Sabadell, por ejemplo).

EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

En su intervención, Moret ha celebrado la capacidad de suma en este ámbito de las diputaciones y el Govern y ha destacado que el protocolo aborda el "ciclo entero" en la prevención de incendios, desde la gestión forestal, a la coordinación entre administraciones y a las acciones a llevar a cabo para la extinción y recuperación.

Por su parte, Noguer ha defendido que esta herramienta busca poner orden y "evitar la herida" que suponen los incendios y que se cuente para ello con el mundo local, y que la colaboración permitirá retroalimentarse de las cosas que ya hacen se hacen bien desde el Govern, las diputaciones y los municipios.

Talarn ha sostenido que más allá de evitar que los bosques quemen, una de las prioridades debe ser trabajar los bosques porque son "una oportunidad económica y social", por la producción de madera o biomasa, y su consecuente generación de puestos de trabajo.

Y finalmente Llauradó ha señalado que el combate de los incendios y de las consecuencias del cambio climático es un "reto global y de país", por lo que la inversión debe hacerse en la extinción, pero también en que no empiece el fuego y en evitar que avance y arrase con la violencia con la que lo está haciendo últimamente.