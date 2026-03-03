El Govern elogia la "robustez" del mercado de trabajo pese al contexto internacional

Archivo - El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha elogiado este martes la "robustez" del mercado de trabajo catalán pese al contexto internacional actual, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro publicados este martes, que muestran que el paro subió en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), tras subir un 0,61% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.253.

"Con la prudencia que nos caracteriza, y más en este contexto internacional en el que nos encontramos, pensamos que nuestro mercado de trabajo se está comportando de manera robusta", ha valorado Ramos, acompañado de la responsable del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.

Según el secretario de Trabajo, las 23.564 nuevas afiliaciones durante el mes de febrero "son un buen indicador" que la Administración catalana cree que puede mantener a lo largo de este año.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Catalunya encadena más de 4 años de reducción interanual del paro.