Govern y ERC aplazan la primera votación de los Presupuestos en el Parlament

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern y ERC han decidido que la primera votación de los Presupuestos en el Parlament, --el debate de totalidad-- que inicialmente debería celebrarse en el pleno de la semana del 9 de marzo, se celebre en un siguiente pleno, ha confirmado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

El Govern aprobará este viernes en un Consell Executiu extraordinario el proyecto de Presupuestos, que ha acordado con los Comuns, pero que no cuenta con el aval de los republicanos, y con este movimiento se amplía el margen para un eventual inicio formal de las negociaciones y un posible acuerdo.

Desde la aprobación de un proyecto de ley, como lo son los Presupuestos, hasta su primera toma en consideración en la Cámara, deben transcurrir un mínimo de 10 días; con esta modificación en el calendario inicial, la intención del Ejecutivo de tener aprobadas las cuentas durante el primer trimestre sufrirá, si finalmente se aprueban, unos días de demora.

Los republicanos ya han confirmado que la enmienda a la totalidad al proyecto que anunció su líder, Oriol Junqueras, no la presentarán este mismo viernes, aunque han precisado que igualmente sí que la presentarán la semana que viene.

ERC ha situado como principal condición para poder entrar a negociar las cuentas que haya avances en la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat, y tras reunirse la semana pasada Junqueras en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concluyó que no se daban "las condiciones" para negociar las cuentas al no constatar avances en esta carpeta.

Desde el Ejecutivo catalán aseguran que los canales han seguido abiertos en todo momento, a pesar de la "desconfianza" entre ambas partes a raíz de la negativa de Junqueras, y que se ha avanzado en las conversaciones durante la semana.