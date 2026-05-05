Govern y ERC buscan una "herramienta alternativa" al Consorci que pueda no votarse en el Congreso

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que trabajan con ERC en una "herramienta alternativa" al Consorci d'Inversions, tras rechazarse la semana pasada en el Congreso este instrumento sobre las inversiones del Estado en Catalunya, y que no necesariamente necesite la convalidación de la Cámara baja.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha dicho que no está cerrado si esta herramienta en la que trabajan deberá o no pasar por el Congreso, pero que "viendo las posiciones parlamentarias", sería bueno encontrar la fórmula de que no tuviera que hacerlo.

Ha criticado que Junts se opusiera al Consorci, y ha lamentado que no saliera adelante porque cree que es una buena fórmula para el control de las inversiones del Estado en Catalunya: "Existía la oportunidad de poder avanzar en el ámbito de déficit de infraestructuras en Catalunya y de la ejecución de las mismas. Y Junts decidió no apoyarlo".

Sin embargo, ha insistido en que el hecho de no disponer de esta herramienta pactada con ERC no afectará al calendario previsto por el Govern para pactar los Presupuestos con los republicanos: "Impacta negativamente a los catalanes y al déficit de infraestructuras, pero no impacta en el calendario de los Presupuestos ni de la negociación".

ANTES DE AGOSTO

Respecto a las negociaciones presupuestarias, ha dicho que mantienen el objetivo y el calendario, que es que el proyecto pueda entrar en vigor antes de agosto, y que así como el Govern se compromete a cumplir con sus acuerdos, ha dicho, confía en que lo haga también ERC.

"Estamos seguros de que ERC, que firmó este acuerdo, también cumplirá su parte y podremos tener estos Presupuestos antes de iniciar las vacaciones o antes de finalizar este período parlamentario", ha expresado.