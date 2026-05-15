Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a 9 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La reunión se produce un día después de que el presidente de Esquerra se reuniera con el p - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y ERC ultiman las negociaciones de Presupuestos, que podrían cerrarse la próxima semana, después de que ambas partes estén cerrando un acuerdo sobre la orbital ferroviaria, la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado y el traspaso de una competencia, que aún no han dado a conocer.

Los de Oriol Junqueras se reunirán el lunes en un Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, que valorará si se dan las condiciones suficientes para acordar los Presupuestos con el Govern.

Desde el Govern de Salvador Illa todavía no dan por cerrado al 100% el acuerdo, aunque explican que las negociaciones avanzan "bien".

La recta final de la negociación ha coincidido con el viaje institucional de Illa a California (Estados Unidos), que en una atención a la prensa ha dicho: "En materia de Presupuestos, lo único que espero es que se cumplan los acuerdos a los que hemos llegado con ERC", en referencia a una aprobación de las cuentas antes de julio.

Un posible acuerdo de Presupuestos la semana que viene llegaría después de las elecciones en Andalucía, que se celebran este domingo.

BILATERAL GOBIERNO-GENERALITAT

Algunos de los pactos que alcancen el Govern y ERC necesitarán la concurrencia del Gobierno para su cumplimiento, por lo que para rubricar lo acordado en Catalunya se celebrará una Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, que aún no tiene fecha pero que previsiblemente será la semana que viene.

Ni la Generalitat ni el Gobierno han concretado la fecha de esta posible bilateral que, en todo caso, no llegaría antes del acuerdo en la Generalitat, pero que sí que se producirá "en los próximos días", según fuentes conocedoras.

"PRESUPUESTOS DE LEGISLATURA"

Las negociaciones con los republicanos partían de un punto más inicial que con los Comuns, puesto que los de Jéssica Albiach sí que alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo en febrero, que incluía, entre otras cosas, la propuesta para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.

Tras descarrilar la tramitación del proyecto en marzo, los Comuns abogaron por intentar de nuevo tener Presupuestos, pero advirtieron al Govern que querrían renegociar las cuentas para que se convirtieran en unos "Presupuestos de legislatura".

En las últimas horas se han producido avances entre ambas partes, y fuentes de la formación, aunque no fijan para cuando podrán cerrar su acuerdo, no contemplan que se alargue el acuerdo, puesto que parten de la "base" del acuerdo anterior.

PRIMEROS PRESUPUESTOS DE ILLA

El Govern de Illa se propone sacar adelante sus primeras cuentas públicas a escasos 3 meses del ecuador de la legislatura, ya que la Generalitat trabaja con los Presupuestos prorrogados desde 2023.

De hecho, en febrero, y tras pactar las cuentas solo con los Comuns, el Govern aprobó el proyecto de ley en el Consell Executiu sin acordarlo con ERC, y tuvo que retirarlo en el Parlament al verse abocados al fracaso por el 'no' de los republicanos al constatar la falta de avances en la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat, condición que no han puesto ahora.

Tampoco condicionan en esta ocasión los Presupuestos a la situación en el ámbito educativo, en que los sindicatos mayoritarios mantienen la convocatoria de huelga, y tras la polémica por las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en reuniones de sindicatos docentes.

Los republicanos han asegurado que no han renunciado a la cesión del IRPF, pero han descartado vincularlo a las cuentas catalanas ya que lo quieren lograr vía enmiendas a la ley del nuevo modelo de financiación, que se tendrá que debatir en el Congreso, por lo que dependerá de los votos de Junts, y su trámite está paralizado a la espera de que el Gobierno convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

POSIBLE CALENDARIO

Las cuentas catalanas podrían aprobarse en el Consell Executiu la próxima semana, y a partir de este momento, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, entregaría el proyecto al Parlament para iniciar la tramitación de la ley.

En comisión, los consellers comparecerían después para explicar las cuentas en cada departamento y en junio se produciría el debate de totalidad, que fue el momento en que finalizó la anterior tramitación presupuestaria, puesto que no se llegó al debate de totalidad tras presentar ERC enmiendas al proyecto.

Un mes después, aproximadamente, es cuando podría producirse la votación final para que las nuevas cuentas, las primeras del Govern de Salvador Illa, para que entren en vigor en julio, tal y como se comprometieron con ERC tras el fracaso del primer intento del Govern.