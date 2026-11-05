El Govern establece servicios mínimos: 25% en CAPS y en las horas punta del transporte público

Carteles en la Universitat de Barcelona sobre la huelga general del 11N - David Zorrakino - Europa Press

La orden de la Conselleria de Empresa estipula el personal mínimo en centros educativos BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa ha publicado este jueves la orden por la que se garantizan los servicios esenciales que se deben prestar en Catalunya durante la huelga general prevista para el 11 de noviembre, que contempla un 25% del servicio en horas punta del transporte público y en centros de asistencia primaria (CAPS), así como.

El paro ha sido convocado, según recoge la resolución, por CC.OO Catalunya y UGT Catalunya, CGT, Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC, Intersindical CSC, COS, CATAC-CTS, CNT, Sindicato Único de trabajadores Solidaridad Obrera, COBAS, OSAD y ASC.

"Los servicios que prestan las empresas que cubren los números telefónicos de urgencias y emergencias resultan necesarios e imprescindibles para atender necesidades vitales y, por ello, la atención de las urgencias de orden público, bomberos, policía, violencia de género, protección civil, salvamento marítimo, urgencias de servicios sanitarios y otros análogos se deben considerar y constitucionalmente protegidos", indica la resolución.

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Así, el Govern contempla la prestación del 85% en la atención telefónica de urgencias y emergencias, mientras que las averías graves en el suministro de luz, gas, agua, evacuación, tratamiento de aguas residuales y alumbrado público no podrán aplazarse más allá del periodo de duración de la huelga.

La extinción de incendios e fábricas, depósitos de explosivos, centrales nucleares y térmicas y otros centros de producción de energía tendrán el mismo régimen de un día festivo.

En las empresas de seguridad, los servicios mínimos se fijan en un 70% en casos de instalaciones como petroquímicas, refinerías o fábricas de material peligroso, y en entidades bancarias; del 75% en servicios de seguridad en transporte públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles..), del 80% en el personal de acompañamiento, defensa y protección de personas y del 60% en centrales de alarmas.

En el caso de transportes de viajeros, Rodalies y Regionales, Transportes de Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat, Tram Barcelona y transportes de viajeros urbanos e interurbanos, se cubrirá el 25% del servicio habitual en horas punta.

El servicio de autobús que une Barcelona con el aeropuerto tendrá un servicio mínimo del 50%, mientras que el transporte de personas con discapacidad y transporte escolar sin alternativa, se mantendrá el servicio.

RADIO Y TV PÚBLICAS

El 50% del servicio también se cubrirá en la emisión de programas informativos de la radio y televisión públicas; en las residencias de personas con discapacidad y de personas mayores, será de un 85%; en los centros de dia, de un 50%, y en teleasistencia, de un 85%.

La asistencia sanitaria en centros públicos y privados, el Govern contempla el normal funcionamiento de urgencias y unidades especiales (cuidados intensivos, vigilancia intensiva, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos, radioterapia y quimioterapia); un 25% de servicio en los centros de atención primaria y un 50% en el Banc de Sang i de Teixits.

La Conselleria también establece el personal mínimo en centros docentes públicos y privados: un profesor por cada 6 unidades en enseñanza infantil; el 50% de las plantillas en educación especial y el 33 de las plantillas en guarderías.

La orden establece los servicios mínimos en el personal de sus departamentos.