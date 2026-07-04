El Govern estrena el ciclo 'Llegir el circ' para llevar circo y literatura a bibliotecas catalanas

Cartel de 'Llegir el Circ' - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Llegir el circ' se estrenará el próximo lunes en Alpicat (Lleida) para llevar circo y literatura a seis bibliotecas de Catalunya en una iniciativa del Servei de Biblioteques y la Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), según ha informado la Generalitat este sábado en un comunicado.

La propuesta quiere acercar las artes del circo a la ciudadanía a través de las bibliotecas públicas y consolidar estos equipamientos como espacios de encuentro, creatividad y acceso a la cultura.

El proyecto plantea una experiencia que vincula textos literarios con piezas de circo contemporáneo de pequeño formato creadas específicamente para ser representadas en bibliotecas, con el objetivo de "enriquecer la oferta cultural de estos espacios, fomentar el acceso a propuestas de calidad y dar visibilidad a artistas y compañías catalanas".

Esta edición estará protagonizada por el espectáculo 'He creat una cosa que em fa por', de la Cia. Marc Bosch & Cia Alba Ramió i Güell, una pieza inspirada en el universo de Mary Shelley y en Frankenstein o el moderno Prometeo, coincidiendo con los 175 años de la muerte de la escritora.

Dirigida a público a partir de 8 años, la propuesta combina "lenguaje físico, manipulación de objetos y fragmentos proyectados del texto de Shelley" dentro de un circuito que, tras Alpicat, pasará por Tortosa (Tarragona), Cornellà de Llobregat (Barcelona), Barcelona y Besalú (Girona).