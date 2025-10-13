El Govern estudia con alcaldes de Tarragona soluciones para municipios afectados por la lluvia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, preside una de las reuniones para abordar soluciones para localidades más afectadas por las lluvias - GOVERN

Illa pide un "cambio de paradigma" sobre barrancos y rieras como lo planteó sobre política forestal

TARRAGONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha mantenido este lunes por la tarde dos reuniones con alcaldes de los municipios más afectados por las lluvias en Tarragona, donde se han abordado posibles soluciones a corto y medio plazo.

En declaraciones en TV3 recogidas por Europa Press, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha dicho que también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Dalmau ha explicado que la primera reunión, que ha incluido al Departamento de Interior, de Presidencia, de Economía y de Agricultura, ha abordado un primer paquete de ayudas para las localidades más afectadas.

La segunda reunión, con el Departamento de Territorio, con Infraestructuras y con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha tenido el objetivo de poner el foco a medio plazo en acelerar la reparación de infraestructuras dañadas por las lluvias y el plan para efectuar la limpieza de barrancos.

RECONSTRUIR CAMINOS YA

"El foco del Govern está ubicado en la reconstrucción de caminos rurales para poder llegar a las fincas", ha dicho Dalmau, y ha añadido que el objetivo es que a finales de esta semana y de cara a la que viene se pueda desplegar la reparación de los caminos.

No obstante, ha fijado como prioridad reducir la movilidad en las carreteras ante la previsión de lluvias que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé hasta este lunes por la noche.

El conseller ha subrayado que Illa ha pedido el mismo "cambio de paradigma" que planteó recientemente con la política forestal, y asegurar así que los barrancos y las rieras estén en condiciones óptimas ante posibles episodios de precipitaciones como este.

"Ha pedido que podamos atender estas situaciones para dar soluciones estructurales que nos permitan que, cuando se produzcan episodios como estos, no tengan los efectos que han tenido", ha afirmado Dalmau.