El Govern exige que Renfe y Adif asuman responsabilidades por Rodalies "de forma inmediata"

Viajeros en la Estación de Sants esperan a que se restablezca el servicio, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha exigido a Renfe y Adif que asuman responsabilidades por los cortes reiterados de los últimos días en la red de Rodalies "de forma inmediata", han dicho fuentes del Govern este lunes.

Ha pedido que las asuman "ante la grave acumulación de incidencias que afecta de forma reiterada la red ferroviaria de Catalunya".

Este lunes se ha recuperado parcialmente la circulación en la red de Rodalies tras cortarse completamente el pasado sábado por falta de seguridad en las infraestructuras, y tampoco ofrecer servicio el miércoles y jueves de la semana pasada.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, el servicio se ha interrumpido completamente en dos ocasiones por una incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona).

El servicio de Rodalies ha funcionado de forma intermitente desde el pasado miércoles, tras el desprendimiento la noche del martes de un muro de contención en Gelida (Barcelona) contra el que chocó un tren provocando la muerte de una maquinista en prácticas, que también ha provocado el corte parcial de la AP-7 en sentido sur.