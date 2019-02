El Govern explicará el Presupuesto de 2019 pero no garantiza llevarlo al Parlament

Publicado 19/02/2019 13:49:43 CET

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha expuesto este martes que el Govern explicará la semana que viene el contenido de los Presupuestos de la Generalitat de 2019, pero ha añadido que esto no significa que tenga previsto aprobarlos de forma inminente en el seno del Ejecutivo para llevarlos luego al Parlament.

"En ningún caso explicarlos significa aprobarlos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha ejercido las funciones de portavoz del Govern porque la titular del cargo, Elsa Artadi, está en Madrid para seguir la nueva sesión del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.

Esto significa que el Govern se mantiene en no llevar las cuentas a la Cámara catalana hasta que no tenga garantizado poder superar el debate a la totalidad --el primer trámite parlamentario--, algo que ahora mismo no tiene garantizado porque su socio prioritario, los comuns, han dado por suspendidas las negociaciones.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)