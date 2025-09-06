El Govern facilita la obtención del idCAT Mòbil a los catalanes en el exterior

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha implementado medidas para facilitar la obtención del idCAT Mòbil a los catalanes residentes en el exterior, para facilitarles el acceso a trámites digitales: el código de verificación en el proceso de alta para el idCAT Mòbil ya se podrá obtener vía WhatsApp, además del habitual SMS.

La medida se ha tomado ante las restricciones de algunas operadoras de telefonía que limitan la recepción de SMS en zonas como Estados Unidos y el cono sur de América, lo que obligaba a muchos catalanes a volver a Catalunya para obtener el idCAT Mòbil, informa el Govern este sábado en un comunicado.

El IdCAT Mòbil es una herramienta de identificación y firma digital que da acceso a trámites desde cualquier dispositivo y, además, es un mecanismo de identificación universal, puesto que cualquier persona lo puede obtener, ya sea con DNI, NIE o pasaporte de cualquier país, mediante un sistema de videoidentificación.

Así estos ciudadanos podrán inscribirse en el Registro de catalanes en el exterior, solicitar subvenciones y pedir documentos como el registro de vida laboral de la Seguridad Social y el certificado de antecedentes penales.

Esta nueva funcionalidad ya la han utilizado un 20% de las nuevas altas y, según el Govern, beneficiará a cerca de millón y medio de catalanes en el exterior.

DOS CONSELLERIAS Y LA AOC

Es una medida en colaboración entre el Departament de Presidencia, el de UE y Acción Exterior, y Administració Oberta de Catalunya (AOC).

JAUME DUCH Y ALBERT TORT

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha destacado que se trata de "asegurar derechos como catalanes y catalanas, que tengan también fuera los mismos derechos que tienen aquí".

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, ha subrayado que todas las medidas buscan "reducir barreras, aumentar la accesibilidad y agilizar la relación de las personas con la Generalitat".

El Govern también anunció en agosto la ampliación de la oferta de servicios digitales para catalanes en el extranjero, con 20 trámites nuevos que están disponibles en la web de Catalunya Exterior.