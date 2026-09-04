El Govern fija unos mínimos de 1 docente por cada 3 aulas en la huelga del primer día de curso

Archivo - Manifestantes durante una concentración convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical para reclamar mejoras laborales, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos de 1 docente por cada 3 aulas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y una persona del equipo directivo por centro de cara a la huelga prevista el 8 de septiembre, primer día de curso, convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical y COS.

Según la orden de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat consultada por Europa Press, la huelga afecta al personal funcionario y laboral docente y el personal laboral no docente en los centros educativos públicos y el personal de ocio educativo que presta servicios en las escuelas.

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos del 50% de las plantilla de los centros de educación especial y del 33% en las plantillas de las guarderías.

La orden fija unos servicios mínimos del 50% de la plantilla de monitores de comedor, servicio de cocina, servicio de acogida, extraescolares, de las casas de colonias y servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar el ocio educativo.

En el complejo educativo de Tarragona, se establece el 50% del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y el mantenimiento del servicio habitual en enfermería y vigilancia y el turno de noche de los tutores.