El Govern impulsa un atlas de 90 variedades de viñas distribuidas en 55.000 hectáreas

Recolección de viñas - GOVERN

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat, mediante el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), ha publicado el Atles de Varietats de Vinya de Catalunya, una publicación "pionera" que muestra la distribución y la información de cerca de 90 variedades del territorio y analiza las 55.000 hectáreas que hay en Catalunya.

Esta primera edición recoge datos correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026, e incluye todas las parcelas vitícolas situadas dentro de los ámbitos territoriales de las denominaciones de origen catalanas, independientemente de su inscripción administrativa y de cuál sea el destino final de su producción, informa el Govern en un comunicado este sábado.

El objetivo de la publicación es poner en valor la riqueza y la diversidad del patrimonio vitícola catalán y convertirse en una herramienta de consulta de referencia para profesionales del sector, grupos de investigación, universidades, centros tecnológicos y otros ámbitos.