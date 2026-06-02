El Govern impulsa una campaña para promover el bienestar emocional de los estudiantes de las PAU

Archivo - Alumnos realizan el examen de inglés de las PAU en la UPF - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha puesto en marcha la campaña 'Fes les PAU en pau' (Haz las PAU en paz), una iniciativa dirigida a los estudiantes que en los próximos días afrontarán las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con el objetivo de promover el bienestar emocional y contribuir a reducir el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan este momento académico.

La iniciativa se impulsa junto al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) y con ella refuerzan su compromiso de acompañar a los estudiantes no solo en los aspectos académicos y organizativos, sino también su bienestar emocional, informa este martes el departamento en un comunicado.

La campaña se enmarca en el despliegue del Pacte Nacional per a la Salut Mental de Catalunya, que promueve una visión integral de la salud mental y el bienestar emocional en todos los ámbitos de la sociedad y en el que Universitats impulsa acciones específicas de sensibilización y acompañamiento.

La iniciativa quiere transmitir un mensaje de confianza, serenidad y acompañamiento a los miles de jóvenes que culminan una etapa educativa y se preparan para iniciar los estudios universitarios, y a través de diferentes acciones comunicativas se recuerda que las PAU "son una oportunidad para demostrar los conocimientos y competencias adquiridas, y no una prueba que determine su valor personal ni el futuro".

La campaña ofrece recomendaciones sencillas para afrontar los días previos a los exámenes: planificar adecuadamente los últimos repasos, mantener hábitos saludables de descanso y alimentación y confiar en el trabajo hecho durante el curso.

45.821 ESTUDIANTES

La iniciativa cuenta con la participación de diversos concursantes del programa 'Eufòria', que han grabado mensajes dirigidos a los estudiantes para compartir experiencias personales sobre la gestión de los nervios y afrontar las pruebas con confianza: la campaña incluye cuñas radiofónicas, contenidos para redes sociales y diversos materiales digitales de sensibilización.

Un total de 45.821 estudiantes se han matriculado para las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2026 en Catalunya, cifra que supera en 1.583 la de 2025 y que supone un quinto récord consecutivo de matriculaciones.