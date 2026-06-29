El Govern impulsa el estudio informativo del desdoblamiento de la C-13 entre Lleida y Balaguer

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se reúne con la alcaldesa de Balaguer, Lorena González - GOVERN

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern impulsará el estudio informativo de mejora de la C-13, que analizará y planteará entre sus alternativas el desoblamiento de esta carretera entre Lleida y Balaguer (Lleida).

Paneque se ha reunido este lunes en la conselleria con la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, a quien ha reiterado el "compromiso" del ejecutivo para la mejora de este corredor, ha informado el Govern en un comunicado.

La consellera ha explicado que se incluirá en el actual proceso de revisión del Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya y, en paralelo, el departamento está trabajando en un estudio previo de alternativas para el desdoblamiento y como resultado "procederá a redactar el estudio informativo de mejora de la C-13".