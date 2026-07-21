El Govern impulsa el programa 'Catalunya, casa palestina' para la protección y acogida de palestinos

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en la presentación de la campaña 'Catalunya, casa palestina' - GOVERN

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha presentado este martes por la tarde el programa 'Catalunya, casa palestina', una iniciativa del Govern para coordinar una respuesta integral ante la crisis humanitaria que afecta a la población palestina y reforzar las políticas de acogida, protección y cooperación desde Catalunya.

Durante la presentación, Duch ha reivindicado que este programa constituye un "compromiso de país" con la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la construcción de la paz, informa el Govern en un comunicado.

"Las personas palestinas son protagonistas activas del programa y agentes de transformación social, cultural y de defensa de los derechos humanos", ha explicado Duch.

En concreto, la iniciativa se estructura en tres instrumentos específicos: Campus Palestina, destinado a facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes palestinos; Campus Cultura, orientado a dar apoyo a artistas y creadores con programas de formación, y Palestina activa, para garantizar la acogida temporal y el apoyo profesional a activistas y periodistas palestinos.

"Son personas que tienen necesidades específicas de protección, acogida y acompañamiento integral, un hecho que requiere una respuesta coordinada, coherente y adecuada por parte del Govern", ha añadido Duch.