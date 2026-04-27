El Govern impulsa el programa 'Crea en xarxa' con ayudas de 25.000 euros para las artes escénicas

Imagen de la presentación del proyecto. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Generalitat ha puesto en marcha 'Crea en Xarxa', un nuevo programa de apoyo a la creación contemporánea que nace de un modelo colaborativo entre diversas organizaciones para apoyar a compañías de creación de artes escénicas con ayudas de 25.000 euros a cada una, informa el Govern en un comunicado este lunes.

La iniciativa arranca con una prueba piloto denominada 'Crea en Xarxa - Arts de Carrer' que abre este lunes una convocatoria para seleccionar cuatro proyectos en fase de creación, los cuales recibirán ayudas económicas para desarrollar sus propuestas entre los años 2026 y 2027.

Las compañías seleccionadas, que deben tener una trayectoria "consolidada" y domicilio fiscal en Catalunya, dispondrán de ocho semanas de residencia repartidas entre los centros participantes, donde recibirán acompañamiento artístico, mentoría externa, recursos técnicos y espacios de conexión con programadores.

Los proyectos se presentarán en FiraTàrrega 2026, podrán realizar preestrenos en festivales vinculados a la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC) y finalmente se estrenarán en el marco de FiraTàrrega 2027.

La iniciativa está impulsada de manera colaborativa entre los centros Roca Umbert - Fàbrica de les Arts, L'Estruch - Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Convent de les Arts, El Canal - Centre de Creació d'Arts Escèniques, con la participación de la Dirección General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques del Department de Cultura y la colaboración de FiraTàrrega y de la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC).