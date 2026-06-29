El Govern impulsa un programa para divulgar el eclipse de agosto en espacios de ocio educativo

La consellera Núria Montserrat en la presentación de un programa para divulgar el eclipse de agosto en espacios de ocio
La consellera Núria Montserrat en la presentación de un programa para divulgar el eclipse de agosto en espacios de ocio - GOVERN
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 29 junio 2026 15:14
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BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades y la de Educación y FP de la Generalitat ha impulsado el programa 'Eclipse para todos: Ocio', con la finalidad de acercar a los niños y jóvenes que participen en espacios de ocio diversas actividades de conocimiento y divulgación con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha subrayado el "impacto social del eclipse y su potencial como inspirador de vocaciones científicas y para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad es innegable", informa el departamento en un comunicado.

"Tenemos que aprovechar la oportunidad única que nos ofrece este acontecimiento, una extraordinaria ventana para colaborar y poner en valor la ciencia, haciéndola permeable a la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva", ha dicho.

La finalidad del programa es contribuir a convertir un acontecimiento astronómico excepcional como el eclipse total solar en una experiencia educativa, participativa y rigurosa, dentro del plan 'Catalunya mira al cielo'.

El director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), Miquel Gómez, ha destacado que las actividades tengan derivadas en casales de verano, 'esplais' y 'caus', y la directora de Fundesplai, Cristina Rodríguez, ha subrayado que "acercar la ciencia desde el ocio educativo tiene un valor enorme".

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