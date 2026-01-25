El Govern incrementa hasta un 175% la oferta de bus interurbano por la suspensión de Rodalies

Varias personas en la estación de autobuses Fabra i Puig durante la suspensión del servicio de Rodalies, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado hasta un 175% la oferta habitual en fin de semana de autobuses interurbanos en comarcas como el Maresme y el Vallès Occidental (Barcelona) tras la suspensión del servicio de Rodalies el sábado, ha informado en un comunicado este domingo.

El dispositivo, desplegado en toda Catalunya, cuenta con cerca de un centenar de autobuses para cubrir las líneas de tren afectadas por la suspensión: 35 son buses adicionales propios de la red interurbana y una sesentena de discrecionales, que operan de manera adaptada a las necesidades del servicio.

Además, el Govern recuerda que las líneas del Vallès y el Llobregat (Barcelona) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) operan con normalidad y, en lo que respecta a las carreteras, se mantienen abiertas las barreras de los peajes de la C-32 y que hay un carril abierto en la AP-7 en Martorell (Barcelona) en sentido sur.