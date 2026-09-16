El Govern inicia la información pública de los estudios de la variante de Bellpuig (Lleida)

Alternativas de trazado; en rojo, el trazado considerado "más adecuado" por el Govern - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles el inicio de la información pública de los estudios de la variante de Bellpuig (Lleida), que "mejorará la movilidad, la calidad de vida de la población y la calidad del aire en la zona".

La nueva infraestructura supondrá una inversión de 3 millones de euros, conectará las carreteras C-233 y LP-2015 y permitirá evitar el tráfico de paso por el interior del municipio, ha informado la consellería de Territorio en un comunicado.

"Es un buen ejemplo de la nueva movilidad y del nuevo urbanismo y de cómo hacemos las infraestructuras actualmente; más integradas en el entorno", ha destacado la consellera.

Los estudios informativo y de impacto ambiental que ahora se someten a información pública plantean como a alternativa más adecuada una variante del sur-oeste del núcleo urbano y por el lado sur del Fons dels Escomellars.

Tiene una longitud aproximada de 1,2 kilómetros y una anchura de 9 metros, un carril por sentido de 3,5 metros cada uno y dos arcenes de 1 metro cada uno.

El trazado se ha adaptado al terreno y a los límites del campo para evitar la fragmentación y minimizar afectaciones en las granjas existentes.