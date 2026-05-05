El Govern inicia la modificación de la ley para reforzar la igualdad de trato y no discriminación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 19/2020, para reforzar la igualdad de trato y no discriminación, e impulsa la apertura a consulta pública para recoger las opiniones y aportaciones de la ciudadanía y agentes.

Según informa la Generalitat en el documento de acuerdos de Govern, tras el Consell Executiu de este martes, se trata del "paso previo necesario" para actualizar y fortalecer un marco normativo que, según indica, es pionero en Catalunya.

Esta modificación parte de la evaluación encargada a Ivàlua para analizar la implementación y garantizar que cumple los objetivos: el informe ha permitido identificar aspectos a mejorar y constata que, "aunque es una norma pionera y un buen marco de referencia, en su despliegue se han detectado elementos susceptibles de revisión".

Tras los primeros años de aplicación, se han detectado retos en el despliegue, "especialmente en la articulación institucional", la coordinación entre administraciones y la efectividad de los mecanismos de garantía de los derechos.

La modificación debe permitir reforzar el régimen de infracciones y sanciones; fortalecer los mecanismos institucionales de protección; impulsar la generación y sistematización de datos sobre discriminación y mejorar la accesibilidad de los mecanismos de denuncia y reparación.