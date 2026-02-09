El Govern inscribe al Museu de Gerri de la Sal (Lleida) en el Registro de Museos de Catalunya

Museo de Gerri de la Sal - CONSELLERIA DE CULTURA

LLEIDA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inscrito al Museu de Gerri de la Sal (Lleida) en el Registro de Museos de Catalunya, un inventario gestionado por el Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de forma que este centro pasa a formar parte del sistema museístico catalán con el número de registro 198.

El Departamento de Cultura ha reconocido la calidad del proyecto del museo, el valor patrimonial de sus colecciones y de la del edificio que las acoge y su compromiso por la preservación del patrimonio, la divulgación y el desarrollo de la cultura en Catalunya, según informa la Conselleria este lunes.

El Museu de Gerri de la Sal (Lleida), de titularidad municipal, abrió sus puertas en 2012 y está situado en el antiguo Real Alfolí de Gerri, un edificio del siglo XVIII declarado Bien Cultural de Interés Nacional, vinculado a la producción y comercialización histórica de la sal.

El lugar está dedicado a la conservación, la investigación, la interpretación y la difusión del patrimonio de la salinas de Gerri, testimonio industrial y etnológico de Catalunya; el museo explica el proceso de elaboración de sal de montaña entre los siglos XVIII y XX, así como su impacto a todos los niveles.

Además, el museo dinamiza la cultura y el turismo en el Pallars Sobirà, comarca en que está situado, y su gestión incorpora a la comunidad local y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento del Baix Pallars.