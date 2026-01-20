El Govern insta a "producir vivienda" y el Colegio Notarial pide proteger al propietario - COLEGIO NOTARIAL DE CATALUNYA

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Terrades, ha afirmado este martes que, más allá del marco legal sobre la vivienda, el foco debe ponerse en la construcción, mientras que el decano del Colegio Notarial de Catalunya, Alberto Marín, pide proteger a propietarios.

Lo han dicho en la inauguración de la jornada 'El impacto jurídico, notarial y social de la nueva regulación de vivienda en Cataluña', organizada por el Colegio Notarial de Catalunya para analizar la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, aprobada por el Parlament el pasado 22 de diciembre.

"La realidad es que no solo tenemos que regular, sino también producir vivienda y, para ello, hay que destinar recursos", ha explicado Terrades, quien ha reconocido que, aunque Catalunya ha liderado el diseño de políticas públicas en las últimas dos décadas, ha afrontado deficiencias en su aplicación práctica, a su juicio.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha aseverado que se había instalado una narrativa donde el propietario carecía de protección.

Sin embargo, ha celebrado que la Administración comience a ser "consciente" de la necesidad de proteger también la propiedad privada, a la que ha definido como el pilar fundamental de los derechos de la persona y el estímulo económico que permite a una sociedad avanzar, en sus palabras.