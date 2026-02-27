El Govern integra en una única zona el transporte interurbano por carretera en Girona

La consellera del Departamento de Territorio, Sílvia Paneque, este viernes en Girona - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio ha anunciado que a partir del próximo lunes entrará en funcionamiento la primera fase de la integración tarifaria del transporte público en la ATM de Girona, y que afectará por el momento a los 400.000 usuarios de las líneas de autobuses interurbanos de la provincia.

Así lo ha explicado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, este viernes en Girona, donde ha resaltado que "hemos estado trabajando intensamente para generar y tipificar 11 zonas tarifarias en las comarcas gerundenses e integrarlas en una sola", recoge el Govern en un comunicado.

"De esta forma, la mitad de la población de Girona quedará integrada en esta nueva área tarifaria y tendrán una serie de ventajas como la intermodalidad con los interurbanos y la integración de diferentes títulos bonificados", ha añadido Paneque, en un acto acompañada del delegado del Gobierno en Girona, Xavier Guitart, y la directora general de Transportes y Movilidad, Susi López.

Ahora, el departamento prevé ir ampliando este sistema progresivamente a la totalidad de servicios urbanos y líneas ferroviarias, con el objetivo de "consolidar un modelo de movilidad plenamente integrado".

Hasta la fecha, la integración tarifaria estaba ya vigente en la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany y una parte de la Selva, a las que se suman ahora el Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès y el resto de la Selva, mientras que desde Blanes a Portbou se dispondrá de un sistema de transporte público integrado en un sólo título.