El Govern introduce mejoras en la Central de Resultats de AQuAS de atención sanitaria en Catalunya

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha introducido mejoras en la Central de Resultats, de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), adscrita a la Conselleria de Salud de la Generalitat, sobre atención sanitaria en Catalunya.

En la jornada de presentación de la Central de Resultados, la consellera, Olga Pané, ha destacado que es una herramienta "esencial para entender cómo funciona el sistema y orientar las decisiones con rigor" y ve importante disponer de estos datos porque este monitoraje comparado estimula la mejora.

La novedad de este año es que se ha mejorado el análisis a partir de una estandarización de los datos que tiene en cuenta el sexo, la edad y el nivel socioeconómico, lo que permite hacer un análisis más robusto y que la comparativa sea más precisa.