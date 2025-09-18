El Govern invierte 23 millones en un nuevo corredor de buses y bicis de Lloret a Blanes (Girona)

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este jueves que invertirán 23 millones en mejorar la movilidad entre Lloret de Mar y Blanes (Girona), creando nuevos carriles para buses y bicicletas, entre otras medidas.

La actuación consistirá principalmente en la implantación de un nuevo carril en la GI-682 para potenciar los servicios de bus y de otro carril para bicicletas, así como la aplicación de medidas para mejorar la accesibilidad y la movilidad de peatones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Paneque ha celebrado que el proyecto transformará el corredor de la carretera GI-682 y mejorará la conexión ambas ciudades: "Es una actuación clave para la movilidad sostenible y activa de la Costa Brava sur", ha señalado la consellera.

Así, el departamento ha aprobado técnicamente el proyecto constructivo del corredor de bus rápido Lloret de Mar-Blanes y, a partir de jueves, lo someterá a audiencia pública a administraciones y particulares interesados para que puedan presentar alegaciones.

Una vez completada esta tramitación y se apruebe definitivamente el proyecto, se prevé licitar las obras durante el próximo año.