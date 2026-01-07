El Govern invierte 700.000 euros en impulsar el sector ferial catalán en 2026

Archivo - Primer día del Mobile World Congress (MWC), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, a 26 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat destinará 700.000 euros a lo largo de 2026 para impulsar la competitividad del sector ferial catalán a través de programas para la innovación y digitalización, el análisis del impacto económico o la creación de nuevas ferias.

La convocatoria de subvenciones, impulsada por la Direcció General de Comerç, se estructura en cuatro programas diferenciados, con el objetivo de reforzar la competitividad, la innovación y el impacto económico del sector ferial en todo el territorio, ha explicado el Govern este miércoles en un comunicado.

La directora general de Comerç, Marta Angerri Feu, ha añadido que desde la dirección "queremos reforzar y modernizar este sector clave, para que las ferias continúen siendo espacios vivos de desarrollo económico en el territorio".

El plazo para presentar solicitudes ha comenzado este miércoles y se mantendrá abierto hasta el 15 de enero, y podrán optar a las subvenciones trabajadores autónomos, microempresas y pymes, entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas locales y entes que operen dentro del sector.

Los cuatro programas cubren la realización de estudios de estrategia e innovación, la obtención de indicadores de impacto económico, la implementación de soluciones tecnológicas y la creación de nuevos eventos feriales, que en 2025 alcanzaron los 368 en todo el territorio.