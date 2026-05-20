El Govern lamenta el feminicidio de una mujer de 33 años en Figueres (Girona) este martes

Archivo - Teléfono ante estas situaciones en Catalunya - IGUALTAT I FEMINISME - Archivo

GIRONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el feminicidio de una mujer que se produjo este martes en Figueres (Girona), donde su expareja, de 48 años, presuntamente la apuñaló diversas veces en la plaza Josep Tarradelles de la localidad, ha informado el Govern en un comunicado este miércoles.

Los Mossos d'Esquadra le detuvieron en la misma plaza pocos minutos después, donde también recogieron como indicio el arma blanca que empleó para matarla y que el presunto asesino trató de esconder bajo un coche.

El Departamento ha expresado su "más sentido pésame" a familiares y amigos de la víctima de este feminicidio, el tercero en Catalunya en lo que va de 2026.