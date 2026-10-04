El Govern levantará las restricciones por lluvia a las 14 horas, excepto en el Empordà (Girona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern levantará las restricciones por el episodio de fuertes lluvias en Catalunya a partir de las 14 horas de este domingo, aunque se mantendrán activas en el Alt y Baix Empordà (Girona), donde existe un "riesgo hidrológico" por la crecida de los ríos Riudaura y Daró, por lo que se mantendrán restricciones hasta las 21 horas.

Lo ha dicho este domingo en rueda de prensa, después de presidir la reunión de seguimiento del plan Inuncat en la sala Cecat, donde ha explicado que la parte más importante de este episodio "ya está saliendo de Catalunya", aunque ha insistido en llamar a la prudencia y ha remarcado que este es un día para quedarse en casa y permitir el trabajo de los servicios de emergencias.

El presidente ha lamentado la muerte de una persona en Montornès (Barcelona), que ha quedado atrapada en un aparcamiento, y otra en Tordera (Barcelona), a causa del derrumbe de un muro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)