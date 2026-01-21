La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa por el descarrilamiento de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern mantiene la suspensión del servicio de Rodalies, regionales y media distancia tras el descarrilamiento de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) el martes por la noche en el que falleció un maquinista en prácticas y causó 37 heridos de diversa consideración.

Lo ha anunciado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa en la que también ha comparecido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, tras la reunión del comité técnico en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), en la sede de la Conselleria de Interior, para hacer un seguimiento de la emergencia.

La decisión se ha tomado "por criterios de seguridad para los usuarios y los propios trabajadores de Renfe", sin poder determinar cuándo se restablecerá el servicio.

Paneque ha dicho que se están realizando "marchas blancas", una inspección exhaustiva de las infraestructuras ferroviarias, desde las 2.30 horas y que en este momento continúan estos trabajos de revisión en las líneas de Rodalies, regionales y media distancia.

Ha asegurado que en la reunión han pedido a Renfe y Adif "que no se escatimen esfuerzos" y que se redoblen los recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad del sistema ferroviario en su conjunto y que el restablecimiento del servicio pueda ser lo más rápido posible y ha anunciado una nueva reunión del comité técnico en el Cecat a las 16.30 horas para volver a valorar esta situación.