El Govern no registra "por primera vez" positivos de PPA en la zona de alto riesgo

Archivo - Vallas para cortar el paso de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). El Ministerio de - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha asegurado que "por primera vez desde el inicio del brote" no ha registrado ningún positivo de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo, ya que las 302 muestras analizadas en la última semana han dado negativas.

En un comunicado este jueves, el departamento ha explicado que desde el 28 de noviembre de 2025, cuando se detectó el primer positivo, ya se han analizado a 11.331 jabalíes, de los cuales 379 han sido positivos y 10.952 negativos.

El Govern ha celebrado el resultado del balance de esta semana, y considera que "refuerza la confianza en la estrategia de erradicación y en las medidas de bioseguridad desplegadas desde el inicio de la crisis sanitaria".

Pese a ello, han reconocido que aún no se puede considerar superada esta crisis, por lo que se mantienen sin cambios las restricciones establecidas, y han recordado que es "imprescindible el cumplimiento de las restricciones, las medidas de bioseguridad y la colaboración de toda la ciudadanía".

En la última semana se han capturado 333 jabalíes en la zona infectada, y la cifra total de capturas desde el inicio de la crisis en esta zona asciende a 10.727 animales, mientras que el total acumulado de capturas en toda Catalunya es de 26.587 jabalíes desde el 1 de enero.