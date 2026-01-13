El Govern obligará a informar en anuncios de alquiler de pisos si el casero es un gran tenedor

Archivo - Pisos en alquiler - GOVERN - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat obligará a informar en los anuncios de alquiler de pisos si el casero es un gran tenedor, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press este martes.

Así consta después de que la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, haya explicado que se ha enviado al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), órgano consultivo del Govern, la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, más conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, paso previo a empezar la tramitación de las cuentas catalanas.

Uno de los puntos que se ponen encima de la mesa es una modificación de la ley del Derecho a la Vivienda, de modo que se informe en los anuncios de alquiler de pisos en zonas de gran tensión de la demanda si el propietario es un gran tenedor (que posee cinco o más fincas), según las fuentes del Govern.

En noviembre, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, afirmó que el Govern abordará durante el primer trimestre de 2026 con los grupos parlamentarios la "vía más adecuada" para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.

Para ello, el Govern ha creado la Comisión de estudio de compra especulativa de vivienda con los Comuns y un grupo de expertos, que analizarán el informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que avala esta limitación y cuyas conclusiones está previsto que se presenten antes de acabar el año.