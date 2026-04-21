El Govern y ONU-Habitat acuerdan colaborar en los próximos 4 años en urbanismo sostenible

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, durante una rueda de prensa en la Generalitat de Catalunya, a 21 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa sucede mientras se está investigando judicialmente al jefe de gabinete de Salva - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) han acordado firmar un memorándum de entendimiento para fortalecer su colaboración en los próximos 4 años en cuanto a urbanismo sostenible y resiliente.

En un comunicado tras la reunión del Consell Executiu este martes, el Govern ha destacado que el acuerdo, que se firmará próximamente, servirá para "promover un marco de cooperación en áreas de interés mutuo" y fomentar la participación de instituciones catalanas en reuniones, proyectos y programas de ONU-Habitat.

El documento se compromete a apoyar a programas de ONU-Habitat para "hacer de Catalunya un centro de excelencia en resiliencia urbana, innovación, ciudades inteligentes y turismo sostenible", así como colaborar en proyectos de cooperación y desarrollo internacional, intercambio de buenas prácticas y colaboración institucional.

También han acordado fomentar la presencia y participación de la Generalitat en debates y cumbres globales, facilitar la incorporación de personal destacado de la Generalitat en este organismo internacional, y promover visitas de representantes de ONU-Habitat a Catalunya y viceversa.

Se trata del tercer memorándum de entendimiento que firman ambas partes, y también han pactado que para supervisar las actividades recogidas en el acuerdo se creará una comisión técnica de seguimiento, que se reunirá dos veces al año.