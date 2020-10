El Govern pedirá el confinamiento domiciliario al Gobierno si los datos no mejoran

La Generalitat prevé habilitar este viernes la contratación de estudiantes de medicina y enfermería

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha sostenido que el confinamiento domiciliario siempre debe ser la última alternativa, de máxima intensidad, pero ha avisado de que si las medidas tomadas por la Generalitat no son suficientes y los datos de contagio de la Covid-19 no mejoran, deberán "instar al Gobierno español para que se tome esta decisión".

"No podemos renunciar a ninguna medida efectiva", ha defendido el secretario general de Salud en una entrevista en TV3 este viernes recogida por Europa Press, y ha añadido que no se contentarán con aplanar la curva de contagios sino que se debe doblegar y por eso no renuncian a ningún instrumento que lo permita.

Ha asegurado que el Govern tiene previsto habilitar este viernes la contratación de estudiantes de los últimos cursos de medicina, enfermería y formación profesional sanitaria para reforzar el sistema sanitario.

"Esperamos que la semana no acabe sin que la consellera Alba Vergés firme una resolución para habilitar que estos colectivos puedan trabajar", ha afirmado Ramentol, y ha insistido en que intentarán que se haga a lo largo del día, pero necesitan las máximas garantías jurídicas.

LA CULTURA Y EL RASTREO

Sobre por qué se cierra la cultura si la Generalitat la consideraba segura, Ramentol ha explicado que no se hace porque haya habido contagios en cines y teatros, sino que el objetivo "es disminuir tanto como se pueda la interacción y la movilidad social".

El secretario de Salud ha defendido que no renunciarán al rastreo de casos, pero la estrategia actual no se centrará solo en este, y ha destacado que "tendrá mucha importancia" cuando se comience la nueva desescalada de contagios.

Preguntado por los 3 millones de tests rápidos anunciados por el Govern, Ramentol ha asegurado que ya se ha repartido un millón en centros de atención primaria y hospitales y que se están utilizando para casos con síntomas y "la evidencia es bastante sólida para extenderlos a personas asintomáticas con contacto estrecho con personas ya identificadas".