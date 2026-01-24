El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"

Archivo - El Consejero de la Presidencia Albert Dalmau Miranda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha pedido a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Catalunya ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías.

Así lo han explicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este sábado.

También han dicho que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio de Rodalies "hasta que se recupere la plena normalidad del servicio".

